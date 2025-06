“É uma honra muito grande", declara novo desembargador do TJMG durante evento de posse

Luiz Eduardo Alves Pifano foi empossado como desembargador do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, sucedendo Moacyr Lobato de Campos Filho, que se aposentou em agosto de 2024. A cerimônia, que aconteceu na sede do tribunal, contou com a presença de autoridades. A nomeação de Pifano foi feita pelo vice-governador Mateus Simões (Novo), a partir de uma lista da OAB-MG (Ordem dos Advogados do Brasil seção Minas Gerais).



"Para mim é motivo de muita alegria, uma honra muito grande", declarou Pifano sobre o novo cargo. O presidente do TJMG celebrou a chegada do novo desembargador, destacando sua experiência e contribuição ao tribunal.



Pifano se formou em direito em 2000 e se especializou em direito público pela UFJF (Universidade Federal de Juiz de Fora) em 2004. Ele ainda se capacitou em direito processual, direito penal, no novo Código de Processo Civil e ainda em direito imobiliário. Atualmente, é presidente da comissão especial da saúde da Caixa de Assistência dos Advogados de Minas Gerais.



