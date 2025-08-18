"Ele é assassino e eu quero justiça", diz irmã de mulher morta asfixiada por policial penal em BH

O policial penal Rodrigo Caldas continua internado no Hospital João 23 em Belo Horizonte, sob escolta policial, suspeito do assassinato de sua namorada, Priscila Mundim, de 46 anos. O crime ocorreu após cinco meses de relacionamento, durante os quais Rodrigo apresentaria comportamentos possessivos. Familiares de Priscila relataram mudanças no comportamento do suspeito, incluindo ciúmes excessivos. Após o crime, Rodrigo tentou contra a própria vida e foi encontrado com ferimentos. Priscila foi enterrada no último domingo (17), e a causa de sua morte foi identificada como estrangulamento e lesões na cabeça. Ela deixa dois filhos. Testemunhas mencionam a revolta e a busca por justiça por parte da família.



