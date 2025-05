"Ele estava feliz e alegre", afirma prima que viu fazendeiro desaparecido em MG pela última vez

Os fazendeiros desaparecidos em Baldim, a 95 km de Belo Horizonte, foram vistos pela última vez no dia 13 de maio. Cândido Martins, conhecido como Duzinho, estava na casa da prima Simone, em Jaboticatubas, na região Metropolitana, onde pagou uma dívida de R$ 50 por uma cachaça artesanal. Ele não estava em sua caminhonete habitual, mas em um carro pequeno, que foi encontrado com a chave na ignição. Luvas hospitalares, uma faca, uma bota e munição calibre 38, além de roupas manchadas de sangue, foram encontradas em sua propriedade. Simone, preocupada, afirma: "Ele estava alegre e feliz quando veio aqui".



