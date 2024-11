Eleições 2024: candidato Fuad Noman mantém vantagem sobre Bruno Engler a dois dias das eleições

O Instituto Realtime Big Data divulgou, nesta sexta-feira (25), uma nova pesquisa sobre as intenções de votos dos eleitores de Belo Horizonte em relação à prefeitura na disputa de 2024. O relatório exclusivo foi encomendado pela RECORD Minas.



Na pesquisa estimulada, o atual prefeito Fuad Noman, do PSD, aparece com 51% das intenções de voto. Já o candidato Bruno Engler, do PL tem 45%. Levando em consideração apenas os votos válidos, Fuad Noman tem 53% e Bruno Engler, 47%.



A pesquisa ouviu mil pessoas entre os dias 23 e 24 de outubro e foi registrada no Tribunal Regional Eleitoral com o número MG 09350/2024. O índice de confiança é de 95% e a margem de erro de três pontos.



Veja a pesquisa completa no vídeo acima.