Em ação rápida, polícia prende três suspeitos de roubos em Contagem (MG)

Três homens foram presos em flagrante em Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte, suspeitos de furtar um carro e roubar um celular. Após abandonarem o veículo em uma estrada de terra, cometeram o roubo de um telefone de um homem no ponto de ônibus.



A Polícia Militar, que já estava na região, prendeu o trio rapidamente. Maurício Dias Pereira, de 31 anos, foi reconhecido pela vítima do assalto, enquanto Maycon Vinicius Dias da Silva, de 23 anos, e Leon Agusto Ribeiro, de 29 anos, também foram identificados. Com eles, a polícia encontrou o celular roubado, uma réplica de arma e uma faca. Os suspeitos, com ficha criminal, confessaram os crimes e disseram que o objetivo inicial era assaltar uma mercearia.



