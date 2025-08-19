Empresário confessa assassinato de gari em Belo Horizonte

O empresário Renê Nogueira confessou ter assassinado Aldemir de Sousa durante um depoimento. Durante o depoimento, ele relatou que o disparo foi acidental enquanto tentava intimidar garis durante uma discussão. O incidente ocorreu quando Renê estava a caminho do trabalho e encontrou o trânsito parado por um caminhão de coleta. Testemunhas desmentem a versão do empresário, afirmando que ele agiu de forma agressiva e premeditada. O Ministério Público de Minas Gerais recomenda o bloqueio dos bens de Renê para garantir indenização à família da vítima, já que a arma usada no crime pertencia à esposa dele. A família de Aldemir, incluindo a esposa dele e os filhos, clama por justiça diante da morte do trabalhador.



O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!