Empresário é levado para presídio após matar gari em discussão de trânsito em Belo Horizonte

Renê da Silva, empresário de 47 anos, foi preso após atirar e matar o gari Laudemir Fernandes, de 44 anos, durante uma discussão de trânsito em Belo Horizonte. O incidente ocorreu enquanto a vítima trabalhava na coleta de lixo no bairro Vista Alegre. Testemunhas disseram que Renê, irritado com a presença do caminhão de coleta, ameaçou a equipe. Laudemir foi baleado ao tentar defender a motorista, e acabou não resistindo aos ferimentos. Renê foi encontrado pela polícia treinando em uma academia e alegou desconhecer as acusações. O suspeito foi levado ao Ceresp Gamelera e a arma usada no crime pertencia à sua esposa. Laudemir deixa uma filha de 15 anos e uma esposa desolada.



