Empresário salva mulheres de incêndio em Belo Horizonte

Um incêndio atingiu um apartamento no terceiro andar de um prédio no bairro Castelo, região da Pampulha, em Belo Horizonte. O fogo, suspeito de ter iniciado devido a um curto-circuito, começou à noite. Os moradores evacuaram rapidamente o local. Uma mulher e sua filha, que inalaram fumaça, foram socorridas por um empresário do condomínio. "Era uma labareda de fogo muito grande, parecia efeito visual mesmo", descreveu o socorrista. A defesa civil certificou que não houve danos estruturais severos, apenas superficiais. Durante a operação, bombeiros resgataram um gato, gerando aplausos dos presentes.



