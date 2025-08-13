Empresário suspeito de matar gari passa por audiência de custódia na manhã desta quarta (13)
Renê Júnior, de 46 anos, foi detido em uma academia de luxo, na região Oeste da capital mineira, após ser identificado pela PM
Acontece, na manhã desta quarta-feira (13), a audiência de custódia de Renê da Silva Nogueira Júnior, no bairro Lagoinha, em Belo Horizonte. Um ônibus do sistema prisional chegou com vários detentos, e viaturas da Guarda Civil Municipal fecharam a rua. O Fórum de Belo Horizonte confirmou que Renê está entre os detentos. A audiência pode ocorrer online ou presencialmente, mas ainda não há confirmação. O resultado é esperado por volta das 10h. Renê Júnior nega o crime, mas se condenado, deve responder por homicídio duplamente qualificado e ameaça.
