Empresário suspeito de matar gari passa por audiência de custódia na manhã desta quarta (13)

Acontece, na manhã desta quarta-feira (13), a audiência de custódia de Renê da Silva Nogueira Júnior, no bairro Lagoinha, em Belo Horizonte. Um ônibus do sistema prisional chegou com vários detentos, e viaturas da Guarda Civil Municipal fecharam a rua. O Fórum de Belo Horizonte confirmou que Renê está entre os detentos. A audiência pode ocorrer online ou presencialmente, mas ainda não há confirmação. O resultado é esperado por volta das 10h. Renê Júnior nega o crime, mas se condenado, deve responder por homicídio duplamente qualificado e ameaça.



