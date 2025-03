Entregador de drogas do Comando Vermelho é preso em BH; valor da carga chega a R$ 18 mil

Um homem foi preso acusado de envolvimento com entregas do tráfico de drogas em Belo Horizonte. A abordagem aconteceu na BR-040, no momento em que o motorista estava realizando as entregas. A polícia descobriu que uma das barras da droga que ele transportava tinha um valor de mercado que variava entre R$ 11 mil e R$ 18 mil. A polícia afirmou que o material apreendido pertence ao Comando Vermelho, facção criminosa envolvida no tráfico de drogas. Veja a reportagem completa no vídeo acima.