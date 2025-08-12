Logo R7.com
Entregador é flagrado furtando encomenda durante serviço na Grande BH

Polícia Civil informou que ainda não houve condução do suspeito à delegacia, mas o caso está sendo investigado

MG no Ar|Do R7

Um entregador foi gravado por câmeras de segurança no bairro Arvoredo, em Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte, ao deixar uma encomenda e furtar outra. A vítima, que preferiu não se identificar, percebeu o furto quando seu marido verificou os pacotes. O produto furtado era uma bolsa de unicórnio, presente para uma criança de três anos, que ficou frustrada ao não receber o item esperado.

A empresa, para a qual o entregador trabalhava, reembolsou a cliente após ela registrar um boletim de ocorrência. A vítima também relatou que o entregador não tocou o interfone e que a empresa onde o item havia sido comprado, forneceu apoio na situação. A Polícia Civil informou que ainda não houve condução do suspeito à delegacia, mas o caso está sendo investigado.

