Entregador é flagrado furtando encomenda durante serviço na Grande BH

Um entregador foi gravado por câmeras de segurança no bairro Arvoredo, em Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte, ao deixar uma encomenda e furtar outra. A vítima, que preferiu não se identificar, percebeu o furto quando seu marido verificou os pacotes. O produto furtado era uma bolsa de unicórnio, presente para uma criança de três anos, que ficou frustrada ao não receber o item esperado.



A empresa, para a qual o entregador trabalhava, reembolsou a cliente após ela registrar um boletim de ocorrência. A vítima também relatou que o entregador não tocou o interfone e que a empresa onde o item havia sido comprado, forneceu apoio na situação. A Polícia Civil informou que ainda não houve condução do suspeito à delegacia, mas o caso está sendo investigado.



