Enxurrada destrói asfalto e interdita ruas na região do Barreiro, em BH

O temporal que atingiu Belo Horizonte, na tarde desta terça-feira (18), deixou um rastro de destruição na região do Barreiro. No bairro Milionários, o asfalto de algumas ruas foi arrancado pela enxurrada. O problema afeta o cruzamento das ruas Davi Fonseca com Divisa Santa, que foi interditado pela BHTrans. A rede de esgoto que passa na via também foi afetada. O acesso à garagem de um prédio está fechado depois que um trecho da calçada cedeu.



Veja a reportagem completa no vídeo acima.