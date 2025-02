Escolas de Santa Luzia (MG) sofrem com desabamento de muros e falta de infraestrutura

A queda de muros em duas escolas públicas de Santa Luzia, na região metropolitana de Belo Horizonte, tem gerado grande preocupação entre moradores, pais e professores. Na Escola Municipal Sueli Lima de Mello, localizada no bairro Palmital, parte da estrutura desabou, deixando outros pontos da parede prestes a cair. Em um dos casos, a queda do muro ainda ameaça atingir uma residência vizinha.



Durante a gravação da reportagem, uma equipe da Secretaria de Educação esteve no local, mas informou que a responsabilidade pela manutenção é da Secretaria de Obras.



A Escola Sueli Lima não é a única instituição afetada na região. Na Escola Estadual Reny Souza, também no bairro Palmital, o muro desabou devido às chuvas recentes. A moradora Ana, que passava pelo local no momento do incidente, relatou o susto ao ver a estrutura ceder.



