Escritório de advocacia sofre invasão e prejuízo de R$20 mil em BH

Um escritório de advocacia no bairro Carlos Pratos, na região noroeste de Belo Horizonte, foi alvo de criminosos durante a madrugada. Os ladrões arrombaram as portas e levaram um capacete, um notebook, dois celulares e dinheiro. Um boletim de ocorrência foi registrado e a polícia está analisando as imagens das câmeras de segurança. O prejuízo foi avaliado em cerca de R$20 mil. Medidas já foram tomadas, como a contratação de uma nova empresa de segurança.



