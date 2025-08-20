Especialista analisa perfil de homem que confessou que matou gari em BH

Uma criminóloga analisou o caso de Renê Júnior, suspeito que confessou ter matado Laudemir de Souza Fernandes em Belo Horizonte. Após a apresentação de provas, Renê mudou seu depoimento, alegando que portava a arma da esposa para defesa e que o disparo foi acidental. Após o crime, testemunhas relataram seu comportamento normal. Renê também mencionou não ter tomado um remédio controlado naquela manhã, o que pode impactar a investigação. A especialista sugeriu que o comportamento de Renê poderia indicar traços de condutopatia, caracterizado por dissimulação e narcisismo.



