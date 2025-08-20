Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Especialista analisa perfil de homem que confessou que matou gari em BH

Criminóloga discute comportamento e motivações de Renê Júnior após confissão do crime

MG no Ar|Do R7

Uma criminóloga analisou o caso de Renê Júnior, suspeito que confessou ter matado Laudemir de Souza Fernandes em Belo Horizonte. Após a apresentação de provas, Renê mudou seu depoimento, alegando que portava a arma da esposa para defesa e que o disparo foi acidental. Após o crime, testemunhas relataram seu comportamento normal. Renê também mencionou não ter tomado um remédio controlado naquela manhã, o que pode impactar a investigação. A especialista sugeriu que o comportamento de Renê poderia indicar traços de condutopatia, caracterizado por dissimulação e narcisismo.

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

  • Belo Horizonte
  • Empresário
  • Homicídio
  • PlayPlus
  • RecordPlus

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.