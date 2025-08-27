Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Especialistas repercutem dificuldade de goleiro Cássio para matricular filha autista em escolas

Advogado apontou que negar matrícula é crime, comparável à injúria racial; legislação garante, inclusive, direito a acompanhante

MG no Ar|Do R7

O goleiro Cássio, do Cruzeiro, usou as redes sociais para relatar a dificuldade de matricular sua filha autista em escolas de Belo Horizonte. Ele destacou a rejeição por várias instituições devido à presença de uma profissional de apoio. Cássio criticou escolas que se dizem inclusivas, mas negam matrículas a crianças com deficiência, enfatizando a necessidade de ações concretas para inclusão.

Uma psicóloga e pedagoga ressaltou a importância da inclusão não só pedagógica, mas também social, enquanto um advogado apontou que negar matrícula é crime, comparável à injúria racial. Ele lembrou que a legislação brasileira garante o direito a um acompanhante e proíbe discriminação, com penas que podem chegar a três anos de detenção.

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

  • A Rejeição
  • Ações
  • Belo
  • Belo Horizonte
  • Crianças
  • Injúria racial
  • PlayPlus
  • RecordPlus
  • Redes sociais

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.