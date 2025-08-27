Especialistas repercutem dificuldade de goleiro Cássio para matricular filha autista em escolas

O goleiro Cássio, do Cruzeiro, usou as redes sociais para relatar a dificuldade de matricular sua filha autista em escolas de Belo Horizonte. Ele destacou a rejeição por várias instituições devido à presença de uma profissional de apoio. Cássio criticou escolas que se dizem inclusivas, mas negam matrículas a crianças com deficiência, enfatizando a necessidade de ações concretas para inclusão.



Uma psicóloga e pedagoga ressaltou a importância da inclusão não só pedagógica, mas também social, enquanto um advogado apontou que negar matrícula é crime, comparável à injúria racial. Ele lembrou que a legislação brasileira garante o direito a um acompanhante e proíbe discriminação, com penas que podem chegar a três anos de detenção.



O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!