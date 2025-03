Esportistas denunciam aumento de casos de assaltos na orla da Lagoa da Pampulha

Ciclistas, corredores e outros esportistas que frequentam a orla da Lagoa da Pampulha estão com medo, devido ao aumento de assaltos na região.



Mesmo não tendo sido vítimas de assalto, muitos esportistas relatam que já presenciaram situações complicadas. O medo tem levado alguns a evitar o local, enquanto outros passaram a praticar esportes em grupos ou em horários de maior movimento.



Eliana conta que, há cerca de duas semanas, escapou por pouco de um assalto. "Eu estava chegando da corrida e já entrando no carro quando vi quatro rapazes atravessando a rua e vindo em direção ao Marco zero. Aí olhei e pensei rapidamente que estava estranho, mas não quis julgar. Foi o tempo de entrar no carro e fechar a porta, eles assaltaram o carro que estava atrás do meu e eu vi tudo", conta.



Nesta semana, uma ciclista pedalava tranquilamente pela avenida Otacílio Negrão de Lima, quando uma moto com dois suspeitos atropelou a sua bicicleta. Circuitos de segurança registraram o momento em que a vítima é lançada violentamente ao chão. Na sequência, o garupa desce do veículo e assalta a vítima. A ciclista teve escoriações pelo corpo e rosto e os criminosos ainda não foram identificados.



