Estudante de medicina morre atropelado em Belo Horizonte

Um estudante de medicina, de 25 anos, morreu após ser atropelado ao atravessar a faixa de pedestres no cruzamento das avenidas Getúlio Vargas e Contorno, na Savassi, em Belo Horizonte, na noite desta terça-feira (06). A polícia suspeita que ele estava distraído com o celular e usando fones de ouvido. O médico responsável pelo veículo parou para prestar socorro e acionou o SAMU. Testes indicaram que ele não estava sob efeito de álcool. O corpo do estudante foi encaminhado para o IML. Ele era de São Paulo e havia ingressado na UFMG em 2023. A PM reforça a importância da atenção de pedestres e motoristas no trânsito.



