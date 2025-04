Estudante se distrai ao volante, bate em árvore e capota veículo em Belo Horizonte

Um estudante sofreu um acidente de carro na Avenida Carlos Luz, no Bairro Caiçara, região Noroeste de Belo Horizonte, enquanto voltava da UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais). Ele ficou preso pelo cinto de segurança, mas conseguiu sair com a ajuda de um homem que vinha logo atrás e presenciou o acidente. De acordo com a vítima, ele se distraiu ao volante, o que provocou o acidente. O universitário foi atendido pela ambulância do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e levado para um hospital particular com ferimentos leves.



