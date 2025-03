"Eu poderia não estar aqui hoje", diz Oficial de Justiça agredida por PM na Grande BH

Uma oficial de Justiça foi agredida com um soco e uma cabeçada por um policial militar em Ibirité, na região metropolitana de Belo Horizonte, neste final de semana. O crime aconteceu no Dia Internacional da Mulher, enquanto Maria Sueli, que trabalha há 18 anos na profissão, cumpria suas funções. Maria Sueli relatou que nunca havia passado por uma situação como essa. O agressor, identificado como um homem de 49 anos e primeiro-sargento da Polícia Militar, se apresentou como destinatário da intimação. Após a agressão, ele fugiu do local, mas foi preso ainda no mesmo dia.