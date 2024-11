Ex-zagueiro do Galo, de 70 anos, viajará 40 horas de ônibus para assistir final em Buenos Aires

Quatro ônibus, com 184 passageiros, saíram da Arena MRV, no bairro Califórnia, região noroeste de Belo Horizonte, na manhã desta quinta-feira (28), com destino a Buenos Aires, na Argentina, onde o Galo joga a final da Libertadores, no sábado (30).



Dentre os passageiros, estarão torcedores e ex-jogadores do clube, como Geraldo Silvestre André, de 70 anos, que foi zagueiro do Atlético por 12 anos. Silvestre esteve na final do Campeonato Brasileiro de 1980 contra o Flamengo.



“Nós estamos indo com a expectativa de voltar com o título”, falou Silvestre antes de embarcar no ônibus onde vai passar mais de 40 horas para chegar a Buenos Aires.



A final da Libertadores será disputada entre Atlético-MG e Botafogo, no Estádio Monumental de Nuñez. O Galo busca repetir o feito de 2013, quando conquistou seu primeiro título da Libertadores.



