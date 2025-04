Exames descartam envenenamento por chumbinho em idosa internada após comer torta de padaria em BH

O hospital de Belo Horizonte onde está internada a idosa de 78 anos informou que os exames deram negativo para o veneno conhecido como chumbinho. Ainda são aguardados os resultados que vão confirmar ou descartar contaminação por botulismo. A sobrinha da paciente, de 23 anos, e o namorado dela, de 24, que também consumiram torta de frango da mesma padaria, permanecem internados em Sete Lagoas, a 78 km de Belo Horizonte e devem ser transferidos para a capital mineira ainda nesta quinta-feira (24). Os três pacientes estão entubados.



A padaria, localizada no bairro Serrano, na região da Pampulha, foi interditada ontem pela Vigilância Sanitária. O padeiro responsável pela produção dos salgados se apresentou à Polícia e negou o uso de veneno. Em depoimento, ele relatou condições precárias de higiene no local e afirmou que trabalhava sem contrato. As investigações continuam e todas as linhas estão sendo apuradas, incluindo o depoimento de outros funcionários.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!