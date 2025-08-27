Exclusivo: corregedoria da PC pede acesso aos dados do celular de homem que confessou matar gari

A Subcorregedoria da Polícia Civil de Minas Gerais acionou a justiça para acessar os dados do celular de Renê da Silva Nogueira Júnior, assassino confesso do gari Laudemir Fernandes. A investigação visa esclarecer se a delegada Ana Paula Lamego Balbino Nogueira, esposa de Renê, teve conhecimento ou envolvimento no crime, já que a arma utilizada pertence a ela e foi apreendida no apartamento do casal.

Renê afirmou que pegou o revólver sem o conhecimento da esposa para se proteger durante sua rotina de trabalho. Após o crime, Renê manteve contato com Ana Paula, o que levanta questionamentos sobre seu possível envolvimento ou conhecimento prévio do ocorrido.



Em depoimento, o investigado foi categórico ao dizer que não falou com ninguém sobre o crime cometido naquela manhã no bairro Vista Alegre, na região oeste de BH. Segundo o documento enviado à Justiça, após a prisão de Renê em uma academia da capital, Ana Paula autorizou a entrada de policiais civis ao apartamento do casal e mostrou o local onde ficavam guardadas suas armas. Na data, ela foi ouvida e liberada.







