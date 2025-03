Falta de macas no Hospital João 23 prejudica atendimento do SAMU em BH

A falta de macas no Hospital João 23, em Belo Horizonte, tem dificultado o trabalho dos socorristas do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência). As macas das ambulâncias ficam retidas até que os pacientes consigam uma vaga para atendimento, o que tem sobrecarregado o sistema de saúde e afetado a agilidade no atendimento. Solicitamos um retorno da FHEMIG sobre o problema das macas e ainda estamos aguardando uma posição oficial sobre a situação. Veja a reportagem completa no vídeo acima.