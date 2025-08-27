Família de Brumadinho (MG) busca jovem desaparecida há dois meses

A família de Ana Carolina Souza Silva, uma jovem de 28 anos desaparecida há cerca de dois meses em Brumadinho, na Grande BH, registrou um boletim de ocorrência. Ela foi vista pela última vez no final de junho no distrito de São José do Paraopeba. Desde julho não saca o benefício social pago pela Vale. Os familiares buscam informações sobre seu paradeiro e pedem que qualquer notícia seja comunicada à polícia ou à família.



