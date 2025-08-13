Família de gari morto por empresário em BH fala do jeito alegre e carinhoso dele dentro de casa

O corpo de Laudemir Fernandes de Souza, gari assassinado por um empresário, foi enterrado nesta terça-feira (13), em Contagem, na região Metropolitana de Belo Horizonte. Depois do enterro, a família do gari falou um pouco sobre o jeito alegre e carinhoso dele dentro de casa. Entre parentes e amigos, os sentimentos de dor e saudade se misturam com o pedido de justiça. Renê Nogueira da Silva Júnior, o suspeito do crime, foi detido logo após o ocorrido em uma academia de luxo na região Oeste da capital mineira.



