Família pede ajuda para encontrar idoso de 73 anos, desaparecido desde a última sexta (01)

A família de José Lincoln Ferraz de Brito, um idoso de 73 anos, busca ajuda para encontrá-lo. Ele foi visto pela última vez na sexta-feira (01), no bairro Nova Suíça, em Belo Horizonte. Imagens de câmeras o registraram na rua da filha. Lincoln costumava visitar a filha diariamente e deixou o celular em casa. Familiares estão espalhando cartazes pelo bairro Flávio Marques Lisboa, na região do Barreiro, e fazem apelos emocionados por informações sobre seu paradeiro.



