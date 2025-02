Familiares e amigos protestam por morte de motoboy atropelado em Contagem (MG)

A família de Victor Gabriel Alves Costa, motoboy de 21 anos que morreu atropelado em Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte, organizou um protesto neste domingo (02) pedindo justiça. Com camisas brancas e cartazes, familiares e amigos se reuniram no cruzamento onde ocorreu o acidente, no bairro Parque Recreio. Eles cobram punição para o motorista que, segundo eles, não teria respeitado a placa de pare.



Victor Gabriel não resistiu aos ferimentos após sua moto ser atingida por um carro. Imagens das câmeras de segurança mostram o momento exato da colisão. Além de exigir punição para o motorista, a família reclama da demora e negligência no socorro ao jovem.