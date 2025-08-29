Familiares e amigos se despedem de mulher morta pelo marido em Brumadinho (MG)

O corpo de Aline da Silva Rosa, mulher que teria sido morta pelo marido, foi enterrado nesta quinta-feira (28), em Brumadinho, na região Metropolitana de Belo Horizonte. A auxiliar de serviços gerais tinha 35 anos e foi encontrada na casa em que morava, no bairro São José. O principal suspeito do crime é o companheiro dela, Edmar dos Santos Miranda. Os dois estavam juntos há oito anos, mas viviam um relacionamento conturbado.