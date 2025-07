Famílias enfrentam longa espera por atendimento no Hospital Infantil João Paulo II

O Hospital Infantil João Paulo II, em Belo Horizonte, registrou um aumento significativo na procura por atendimentos devido a casos de síndrome respiratória, intensificados pelas baixas temperaturas. A situação provocou longas esperas, com famílias relatando mais de 8 horas para o atendimento. Luíza, de apenas 5 meses, estava entre as crianças que aguardaram por horas enquanto seus pais buscavam informações sem sucesso. Segundo a FHEMIG, os casos mais graves são priorizados, e a unidade realiza cerca de 150 atendimentos diários. Na manhã seguinte à alta procura, o pronto atendimento estava vazio, atendendo apenas consultas agendadas.



