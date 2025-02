Fechamento de rua causa prejuízos a comerciantes no Barreiro, em BH

Quatro manilhas cimentadas no meio da Rua Sebastião Moreira, no Bairro Tirol, na região do Barreiro, em Belo Horizonte, têm causado transtornos para motoristas, motociclistas, moradores e comerciantes. A obstrução dificulta o tráfego e tem gerado uma queda no movimento do comércio local, afetando negativamente os negócios da região.



Em nota, a Prefeitura de Belo Horizonte explicou que a rede de drenagem da Rua Sebastião Moreira está comprometida em alguns trechos, motivo pelo qual a via foi fechada para garantir a segurança de pedestres e motoristas, especialmente durante o período chuvoso. A Prefeitura acrescentou que estão sendo realizados estudos e projetos para melhorar a drenagem local e implantar uma nova rede para a região.



