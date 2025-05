Feirão oferece mais de 10 mil vagas de emprego em BH nas áreas de comércio e serviços

Um feirão organizado pela Fecomércio oferece mais de 10 mil vagas de emprego para início imediato. As oportunidades são para todas as idades, com foco nas áreas de comércio e serviços, em setores como hotelaria, farmácia e roupas. Os processos seletivos estão sendo realizados no Expominas. A feira ainda oferece serviços como emissão de carteira de identidade, confecção de currículo e até corte de cabelo.