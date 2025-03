Festas com aglomeração e tiros tiram sossego de moradores em Contagem (MG)

Moradores do bairro Novo Eldorado, em Contagem, na região Metropolitana de Belo Horizonte, denunciaram festas com aglomeração, som alto e até disparos de tiros na Praça Sérgio Freitas Araújo. A movimentação tem causado transtornos para quem reside nas imediações, que relatam constantes "rolêzinhos" no local.



A Polícia Militar informou que está ciente da situação e tem intensificado as ações de patrulhamento na região, especialmente durante os horários mais críticos. Além disso, uma reunião com os moradores foi agendada para esta quinta-feira (27), com o objetivo de alinhar medidas que melhorem a segurança na área.



Veja a reportagem completa no vídeo acima.