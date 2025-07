Final de semana é marcado por violência em BH e no interior de Minas Gerais

No fim de semana em Minas Gerais, ocorreram diversos incidentes violentos. Em um salão de beleza na região nordeste de Belo Horizonte, Thalisson Fernandes de Souza, de 30 anos, foi assassinado por dois homens armados. A namorada de Thalisson, sua filha de sete anos e uma cliente conseguiram se esconder. Na Savassi, região centro-sul da capital, dois homens foram detidos suspeitos de agredir funcionários de uma boate. No Conjunto Taquaril, uma briga entre vizinhos terminou em morte. No interior, em Santa Bárbara do Leste, um homem colocou fogo na casa com a esposa e o filho dentro, sendo encontrado depois pela polícia após uma tentativa de suicídio.



