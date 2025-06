Fiscalização nas estradas de MG será reforçada durante feriado prolongado

A fiscalização das estradas em Minas Gerais será intensificada durante o feriado prolongado. A Polícia Militar Rodoviária, em operação com 200 pontos de fiscalização até domingo (22), focará na segurança e combate à criminalidade. O Capitão Luiz Fernando destacou a paciência no trânsito e cuidados como verificação de pneus e iluminação do veículo, além de evitar o uso de telefone ao dirigir. A Polícia Militar de Meio Ambiente atuará nas zonas rurais, combatendo não apenas crimes ambientais, mas também crimes violentos e tráfico de drogas, garantindo a segurança dos cidadãos em áreas de lazer.



