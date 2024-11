O Flamengo venceu o Atlético-MG por 1 a 0, na tarde deste domingo (10), na Arena MRV, em Belo Horizonte. O gol do título foi marcado por Gonzalo Plata, no final do segundo tempo. A torcida atleticana fez uma grande festa na arena, mas o titulo ficou com o Flamengo. Veja a reportagem no vídeo acima.