Foragido acusado de pertencer a facção criminosa carioca é preso em Minas Gerais

Um homem, de 22 anos, foi preso pela PRF (Polícia Rodoviária Federal) após nove dias de buscas intensas em Minas Gerais. O suspeito, envolvido com uma facção criminosa do Rio de Janeiro , apresentou documento falso durante uma abordagem em Manhuaçu. Ele fugiu para uma mata e foi finalmente capturado na BR-116, em Orizânia. Francisco Alesson Lima da Silva é suspeito de homicídio, incluindo a morte de uma criança de 9 anos no Ceará. Considerado perigoso, havia dois mandados de prisão contra ele. A polícia investiga possíveis conexões com criminosos em Minas Gerais enquanto ele se encontra à disposição da Justiça na delegacia de Muriaé.



