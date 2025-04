Forte comoção marca despedida de jovem vítima da enxurrada em BH

O corpo da adolescente Rafaela Vitória Oliveira Moura, de 14 anos, foi enterrado neste domingo (13) sob forte comoção no município de Contagem, na Grande BH. Ela foi arrastada por uma enxurrada no dia 24 de março, enquanto seguia para a escola acompanhada de uma prima, no bairro Tirol, na região do Barreiro, em BH. Segundo a Polícia Militar, Rafaela ficou submersa por cerca de cinco minutos antes de ser resgatada por uma viatura, já desacordada. A jovem foi encaminhada ao Hospital João 23, onde permaneceu internada por 19 dias, mas infelizmente não resistiu.



