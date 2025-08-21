Foto mostra arma usada para matar gari em Belo Horizonte

Pela primeira vez, veio a público a imagem da pistola calibre .380 usada no assassinato do gari Laudemir de Souza Fernandes, de 44 anos, em Belo Horizonte, no dia 11 de agosto. A arma foi apreendida no apartamento de luxo onde mora o autor confesso, Renê da Silva Nogueira Júnior, em Nova Lima, na Grande BH. A pistola pertencia à esposa de Renê, a delegada da Polícia Civil Ana Paula Lamego Balbino. Em novos trechos do depoimento obtidos pela RECORD MINAS, o gestor comercial inocentou a companheira e afirmou que pegou a arma escondido, sem que ela percebesse. Renê relatou ainda que, após retornar do almoço no dia do crime, devolveu a pistola ao mesmo local onde a encontrou para não levantar suspeitas.



O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!