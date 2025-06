Frio intenso transforma paisagens no sul de Minas Gerais

A chegada do frio intenso alterou drasticamente a paisagem no sul de Minas Gerais. Em Maria da Fé, a temperatura chegou a - 3,1ºC. Passa Quatro registrou -7,3ºC; Senador Amaral teve -5,9ºC; e Delfim Moreira marcou -5,6ºC. Monte Verde, distrito de Camanducaia, também enfrentou temperaturas baixíssimas. Em Itajubá, um grau negativo fez as roupas dos moradores congelarem. Em Córrego do Bom Jesus, um carro foi encontrado coberto por gelo.



