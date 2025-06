Funcionário de farmácia é preso suspeito de beijar criança de seis anos em BH

Um funcionário de uma farmácia foi levado à delegacia acusado de estupro de vulnerável, na tarde dessa quarta-feira (11), no bairro Padre Eustáquio, região noroeste de Belo Horizonte. A mãe, que fazia compras na farmácia, relatou que a filha se afastou para o setor de brinquedos e voltou chorando e pedindo desculpas. Abalada, a mãe solicitou as imagens de segurança para confirmação, o circuito teria registrado o momento em que ele beijou a vítima, de seis anos, na boca. O caso está sendo investigado pela delegacia especializada.



