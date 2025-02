Fuzil e cocaína são apreendidos em operação contra o tráfico no Morro das Pedras, em BH

Durante uma operação contra o tráfico de drogas no Aglomerado Morro das Pedras, na região Oeste de Belo Horizonte, a Polícia Militar apreendeu um fuzil e dois mil pinos de cocaína. A apreensão ocorreu em um prédio da comunidade, e tanto a arma quanto as drogas estavam marcadas com siglas de facções criminosas.



Os policiais acreditam que o tráfico na área esteja sendo comandado por um foragido da justiça que atualmente se encontra no Rio de Janeiro. Além do fuzil, foram apreendidas munições de mesmo calibre, reforçando a presença armada no local. A operação segue em andamento para localizar os envolvidos e desmantelar a organização criminosa. Veja a reportagem completa no vídeo acima.