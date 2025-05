Galho de árvore cai e deixa moradores sem energia no bairro Alto Caiçara, em BH

Parte de uma árvore caiu, na noite dessa quarta-feira (14), deixando cerca de 300 consumidores sem energia no bairro Alto Caiçara, região noroeste de Belo Horizonte. O Corpo de Bombeiros interditou a via para remover o galho, que atingiu a rede elétrica. A árvore estava deteriorada por cupins, o que causou a queda. Duas equipes da Cemig trabalharam simultaneamente para restabelecer a energia.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!