Gari Laudemir Fernandes é homenageado no Mineirão durante jogo do Cruzeiro

No último sábado (23), Laudemir Fernandes, gari morto enquanto trabalhava, foi homenageado no Mineirão durante o jogo entre Cruzeiro e Internacional. Sua filha, Nicole, usou um pingente que recebeu no último Dia dos Pais, lembrando a paixão compartilhada pelo time. Pela primeira vez, a mãe e a filha assistiram a um jogo no estádio, junto com colegas de trabalho de Laudemir, que pediram justiça por sua morte. A foto de Laudemir foi exibida no telão enquanto os torcedores aplaudiam. O dono da SAF do Cruzeiro entregou uma camisa à filha, expressando apoio à família.



