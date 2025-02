Gatos morrem após incêndio em ambulatório veterinário do Parque Municipal de BH

Três gatos morreram depois que inalaram muita fumaça em um incêndio no "ambulatório veterinário" do Parque Municipal, no centro de Belo Horizonte. Os animais estavam no local para tratamento. Outros seis animais foram resgatados e já estão recebendo os cuidados necessários.



No local não tem câmeras de segurança, nem extintor de incêndio. A Prefeitura de Belo Horizonte lamentou o ocorrido. Em nota, a Fundação de Parques Municipais e Zoobotânica informou que as chamas foram contidas por funcionários do parque até a chegada do Corpo de Bombeiros.



As causas do incêndio serão investigadas pela Polícia Civil. Até que o ambulatório volte a operar, os felinos que necessitem de algum atendimento serão encaminhados ao Hospital Público Veterinário da PBH.



Veja mais informações no vídeo acima.