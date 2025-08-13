Gerente de banco oferece investimentos falsos e dá calote em clientes de agência na Grande BH

Cerca de 50 clientes denunciam um golpe milionário praticado por um ex-gerente de uma agência bancária em Betim, na região metropolitana de Belo Horizonte. O ex-gerente teria desviado mais de R$ 4 milhões ao oferecer falsas oportunidades de investimento e fraudar extratos. Uma das vítimas perdeu R$ 82 mil, dinheiro que planejava usar como entrada de uma casa. Outra cliente foi convencida a vender um caminhão e um carro, resultando em uma perda de R$ 300 mil. As vítimas relatam que o gerente foi demitido por justa causa em dezembro do ano passado. Sem sucesso nas tentativas de resolução com o banco, os clientes recorreram à justiça. Segundo um advogado, o banco pode ser responsabilizado pelo golpe devido à falha na relação de confiança com o cliente. As vítimas esperam que a situação seja resolvida rapidamente para amenizar os prejuízos sofridos.



