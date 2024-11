Governo de Minas inaugura monumento em homenagem as vítimas da tragédia de Brumadinho (MG)

O Governo de Minas inaugurou, nesta quarta-feira (23), na Cidade Administrativa, o monumento “Bruma Leve”, construído em homenagem às 272 pessoas que perderam a vida no rompimento da barragem da Mina Córrego do Feijão, da Vale, em Brumadinho, em 25 de janeiro de 2019. A construção foi instalada em frente ao Palácio Tiradentes e apresenta peças em formatos de perfis de rostos humanos. A escultura é de autoria do arquiteto e urbanista Daniel Rodrigues. Veja a reportagem completa no vídeo acima.