Governo investe R$ 7 milhões em estudos para urbanização do aeroporto Carlos Prates, em BH

O projeto de urbanização da área do antigo aeroporto Carlos Prates, na região Noroeste de Belo Horizonte, deu mais um passo. O Conselho do Programa de Parcerias de Investimentos, vinculado à Presidência da República, aprovou um financiamento de R$ 7 milhões para a contratação de estudos que vão embasar a implantação do novo bairro. A resolução foi publicada no Diário Oficial da União nesta quarta-feira (16).



O projeto é fruto de um acordo de cooperação técnica entre a Prefeitura de Belo Horizonte e a Secretaria de Patrimônio da União, firmado em fevereiro de 2023. A proposta prevê a criação de um bairro com habitação de qualidade, áreas verdes, equipamentos públicos e soluções para mobilidade urbana e infraestrutura. A expectativa é que os estudos sejam concluídos até 2026, permitindo a abertura dos processos de licenciamento e a formalização da transferência definitiva da área para o município.



