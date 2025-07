Greve afeta cirurgias no Hospital da Baleia em Belo Horizonte

O Hospital da Baleia, em Belo Horizonte, operou com quadro reduzido nesta segunda-feira (30) devido à greve dos trabalhadores. Todas as cirurgias programadas para o dia, incluindo 15 só na parte da manhã, foram canceladas, impactando pacientes de urgência e crianças. O movimento, que conta com a adesão de cerca de 50 funcionários, busca um reajuste salarial de 5,2% e incremento nas bonificações, de R$111 para R$200. O sindicato dos trabalhadores rejeitou as contrapropostas feitas pelo hospital, que atendiam parcialmente às reivindicações. A Superintendente Jurídica do hospital classificou a greve como inconstitucional, destacando o desrespeito à escala de profissionais. Uma reunião com o Ministério do Trabalho, hospital e sindicato está marcada para esta terça-feira (01) por videoconferência para discutir possíveis soluções para o impasse.



