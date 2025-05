Guarda Municipal é preso em operação contra exploração sexual infantil em Belo Horizonte

Três homens foram presos em flagrante durante uma operação de combate à exploração sexual infanto-juvenil na internet, em Belo Horizonte e em Ribeirão das Neves, na região Metropolitana. Entre os detidos, está um guarda municipal. A operação coordenada pelo Grupo de Atuação Especial de Combate aos Crimes Cibernéticos (GAECIBER) contou com o apoio do Ministério Público e das Polícias Militar e Civil. Foram apreendidos DVDs, notebooks, computadores e celulares, todos contendo material pornográfico de crianças e adolescentes. Além disso, foram cumpridos quatro mandados de busca e apreensão nas cidades de Belo Horizonte, Contagem e Ribeirão das Neves. Os suspeitos, com idades entre 38 e 55 anos, não resistiram à prisão. A investigação continua para esclarecer a origem do material e investigar possíveis conexões com outros crimes.



